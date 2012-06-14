Збірна Англії прилетіла до Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) нещодавно здійснив посадку літак з англійськими футболістами.

Як повідомляє Київська регіональна митниця, літак прибув до України трохи раніше очікуваного часу. Співробітники митного поста завершили митний контроль футболістів за лічені хвилини. Під час роботи митних служб позаштатних ситуацій не виникло, тож футболісти в доброму гуморі поїхали готуватись до відповідального матчу.

15 червня в Києві на НСК «Олімпійський» в рамках Євро-2012 збірна Англії зіграє матч з командою Швеції.