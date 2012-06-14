У Польщі судять фана, який викинув телевізор з квартири після голу росіян

Житель Сосновця ще до початку матчу на балконі співав пісні на честь польської команди, пише ТСН із посиланням на польські ЗМІ.

Однак після голу, забитого російським футболістом Аланом Дзагоєвим, він не зміг стримати свій гнів, схопив телевізор і викинув його з балкона. На щастя, внизу нікого не було. Телевізор упав на газон і вибухнув. Сусіди викликали поліцію, яка затримала розгніваного вболівальника. Під час затримання фанат польської збірної чинив опір. Його доставили у витверезник. У найближчі дні він постане перед судом.