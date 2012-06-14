Шведи вже випили все пиво на Трухановому острові

Пиво, їжа, сувеніри та готелі прогнозовано дають найбільший виторг, пише ТСН. У фан-зонах ледве встигають підвозити харчі та напої. Після матчу зі Швецією випили геть усе пиво, кажуть продавчині. І це попри те, що ціни тут кусаються. Під час матчу шведів у фан-зоні було небагато. Свої гаманці тут розкривали українці. Футболки збірної України по 300 гривень просто розмели. Найнесподіваніший сувенір - постільна білизна із символікою Євро, яка коштує 500 гривень. Але і їх люди залюбки розбирають, хваляться продавці.

Апетит шведів до пива продавців узагалі здивував. У Києві, на Трухановому острові, де отаборились скандинави, пиво підвозять по кілька разів на день. Не відстають від шведів і інші інтуристи. "Коли грала збірна України, у нас винесли взагалі все пиво на всіх чотирьох фан-зонах. Нам просто реально його не вистачило. Ми до такого не були готові. Зараз ми звичайно, виправимося і завеземо пива, знаєте, був такий анекдот: щоб хом`як подавився!", - запевнив генеральний директор компанії-виробника пива Петро Чернишов.

Свято і на вулиці продавців фаст-фуду. Біля фан-зони у Києві їхні заробітки зросли у півтора рази. А от витрачатись на дзвінки додому європейці не квапляться, кажуть оператори мобільного зв`язку. Вони підрахували, що в середньому європейський турист здійснює дзвінків 5-6хвилин і відправляє не більше 5 смс.