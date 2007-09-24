Підсумки футбольного вік-енду в Європі
"Локомотив" забив чотири голи "Спартакові"
|Капітан Ювентуса Алессандро Дель П`єро. Фото АР
Чемпіонат Італії. Серія А 4-й тур
4-й турРома - Ювентус - 2:2.
Голи: Тотті, 30, 36 - Трезеге, 17. Якінта, 88
Ліворно - Інтер - 2:2.
Голи: Де Вецце, 1. Ловізо, 62, з пенальті - Ібрагімович, 35, 72, з пенальті
Аталанта - Лаціо - 2:1.
Голи: Ланжелла, 43. Дзампанья, 90 - Мутареллі, 69
Кальярі - Палермо - 0:1.
Гол: Дзаккардо, 15
Катанья - Фіорентіна - 0:1.
Гол: Муту, 4
Емполі - Наполі - 0:0.
Торіно - Сієна - 1:1.
Голи: Деллафьйоре, 25 - Маккароне, 53
Сампдорія - Дженоа - 0:0.
«Реал» втрачає перші очки.
|Рауль. Фото Reuters
Також перемогою (третьою підряд) порадувала своїх поклонників «Валенсія». «Кажани» в гостях обіграли «Бетіс» - переможний гол на рахунку екс-гравця «Бетіса» Хоакіна.
Чемпіонат Іспанії. Примера 4-й тур
4-й турВальядолід - Реал Мадрид - 1:1.
Голи: Педро Лопес, 70 - Савіола, 87
Атлетіко - Расінг - 4:0.
Голи: Рауль Гарсія, 12. Агуеро, 70. Форлан, 77. Сімау, 86
Бетіс - Валенсія - 1:2.
Голи: Собіс, 87 - Мігел, 69. Хоакін, 83
Вільярреал - Мурсія - 2:0.
Голи: Россі, 86, 90
Сарагоса - Осасуна - 2:1.
Голи: Матузалем, 18. Міліто, 71, з пенальті - Хуанфран, 24
Гетафе - Депортіво - 0:0.
Альмерія - Майорка - 1:1.
Голи: Мане, 33 - Гюїса, 78
Леванте - Атлетік - 1:2.
Голи: Рігано, 78 - Адуріс, 9, 73
Черговий провал ПСЖ В неділю у французькій Лізі 1 завершився 9-й тур. Діючий чемпіон Франції «Ліон» після серії вдалих матчів не зміг порадувати вболівальників перемогою в домашньому матчі з «Ліллем» (більш того, господарям довелося відіграватися). Столичний ПСЖ знову програв, за всіма показниками поступившись вдома «Бордо». Ще одна гостьова перемога на рахунку «Сошо», який обіграв «Ренн».
Чемпіонат Франції. Ліга 1 9-й тур
9-й турЛіон - Лілль - 1:1.
Голи: Гову, 59 - Бастос, 17
ПСЖ - Бордо - 0:2 (0:1).
Голи: Міку, 10. Бейон, 47
Ренн - Сошо - 0:2 (0:1).
Голи: Дальма, 37. Ізабе, 58
«Баварія» повернулася на вершину
|Лука Тоні. Фото АР
Лука Тоні відкрив рахунок в матчі вже на 5-ій хвилині гри, уміло перекинувши м`яч через Маркуса Міллера, після передачі Марка ван Боммеля. Лише 15-ть хвилин по тому Мирослав Клозе подвоїв рахунок в матчі, добивши м`яч в сітку воріт після дальнього пострілу Алтинтопа. На самому початку другого тайму ще один новачок «Баварії» Хаміт Алтинтоп відзначився сам, довівши рахунок до розгрому. Господарі поля зуміли відквитати один м`яч (Масиміліан Порселло вразив ворота Олівера Кана), але останнє слово все-таки залишилося за мюнхенцями - крапку в грі поставив Зе Роберто.
У іншому матчі дня леверкузенський «Байєр» добився легкої перемоги над «Ганновером».
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга 6-й тур
6-й турКарлсруе - Баварія - 1:4 (0:2).
Голи: Порселло, 52 - Тоні, 5. Клозе, 20. Алтінтоп, 49. Зе Роберто, 75
Ганновер - Байєр - 0:3 (0:0).
Голи: Кісслінг, 50. Відал, 68. Гекас, 74, з пенальті.
"Локомотив" забив чотири голи "Спартакові"Чотирма матчами завершився в неділю 24-й тур російської прем`єр-ліги. Одноосібним лідером першості став "Зеніт".
"Локомотив" - "Спартак" (Москва) - 4:3
Голи: Одемвінгіе, 30, 68. Сичов, 42. Асатіані, 90 - Павлюченко, 11, з пенальті, 20, 76.
"Крылья Советов" - "Томь" - 1:1
Голи: Муджірі, 63, з пенальті - Мазнов, 9.
ЦСКА - "Амкар" - 1:0
Гол: Жо, 60.
"Рубін" - "Зеніт" - 1:4.
Голи: Петрович, 82 - Погребняк, 17, 56. Зирянов, 22. Денісов, 72.
Дебют Гранта завершився невдачею
|Аврам Грант. Фото Reuters
Долю матчу вирішив Джон Обі Мікел, який, заробивши червону картку (на 32-ій хвилині матчу він пішов прямою ногою на Патріса Евра і був негайно видворений з поля), підвів партнерів і полегшив МЮ завдання. Підопічні сера Алекса Фергюсона спершу «повозили» суперника, а на третій компенсованій хвилині першого тайму навіс Райана Гіггза на гол перетворив невисокий Карлос Тевес, що замкнув ближню штангу. У другому таймі сині створили кілька небезпечних моментів біля воріт Едвіна Ван дер Сара, але всі вони закінчилися неточними ударами. Луї Саа на 89-ій хвилині заробив і реалізував 11-метровий (на французькому форвардові сфолив Таль Бен Хаїм), а за хвилину до фінального свистка втратив можливість оформити дубль, не реалізувавши вихід один на один.
Таким чином, МЮ вперше в сезоні виграє з різницею в два (або більше) м`ячі і переміщається на другий рядок турнірної таблиці. Лондонський клуб, у свою чергу, вже третій матч не знає перемог (поразка від Астон Вілли і МЮ, а також нічия з Блекберном) і падає на 6-й рядок таблиці.
Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга 7-й тур
7-й турБолтон - Тоттенхем - 1:1.
Голи: Кампо, 39 - Кін, 34
Блекберн - Портсмут - 0:1
Гол: Кану, 25
Астон Вілла - Евертон - 2:0
Голи: Кар’ю, 14. Агбонлахор, 60
Ньюкасл - Вест Хем - 3:1 (2:1).
Голи: Відука, 2, 41. Нзогбіа, 76 - Ештон, 32
МЮ - Челсі - 2:0 (1:0).
Голи: Тевес, 45. Саа, 89, з пенальті
За матеріалами Совспорт