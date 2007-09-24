Підсумки футбольного вік-енду в Європі

У європейських чемпіонатах відбулися чергові матчі. В італійській серії А завершився 4-й тур. У центральному матчі вік-енду «Ювентус» і «Рома», як в старі добрі часи, розішлися бойовою нічиєю - 2:2. Діючий чемпіон Італії, «Інтер», також не зміг отримати перемогу, і вдовольнився нічиєю на виїзді в Ліворно.

Чемпіонат Італії. Серія А 4-й тур Рома - Ювентус - 2:2.

Голи: Тотті, 30, 36 - Трезеге, 17. Якінта, 88

Ліворно - Інтер - 2:2.

Голи: Де Вецце, 1. Ловізо, 62, з пенальті - Ібрагімович, 35, 72, з пенальті

Аталанта - Лаціо - 2:1.

Голи: Ланжелла, 43. Дзампанья, 90 - Мутареллі, 69

Кальярі - Палермо - 0:1.

Гол: Дзаккардо, 15

Катанья - Фіорентіна - 0:1.

Гол: Муту, 4

Емполі - Наполі - 0:0.

Торіно - Сієна - 1:1.

Голи: Деллафьйоре, 25 - Маккароне, 53

Сампдорія - Дженоа - 0:0.

«Реал» втрачає перші очки.

В іспанській Примері завершилися матчі 4-го туру. Мадридський «Реал» вперше в сезоні втратив очки, зігравши внічию з «Вальядолідом». Підопічні Бернда Шустера в гостях у торішнього переможця Сегунди виглядали досить посередньо і зуміли врятувати матч, завдяки голу Хавьера Савіоли на 87-ій хвилині матчу (відігравши тим самим гол Педро Лопеса).

Також перемогою (третьою підряд) порадувала своїх поклонників «Валенсія». «Кажани» в гостях обіграли «Бетіс» - переможний гол на рахунку екс-гравця «Бетіса» Хоакіна.

Чемпіонат Іспанії. Примера 4-й тур Вальядолід - Реал Мадрид - 1:1.

Голи: Педро Лопес, 70 - Савіола, 87

Атлетіко - Расінг - 4:0.

Голи: Рауль Гарсія, 12. Агуеро, 70. Форлан, 77. Сімау, 86

Бетіс - Валенсія - 1:2.

Голи: Собіс, 87 - Мігел, 69. Хоакін, 83

Вільярреал - Мурсія - 2:0.

Голи: Россі, 86, 90

Сарагоса - Осасуна - 2:1.

Голи: Матузалем, 18. Міліто, 71, з пенальті - Хуанфран, 24

Гетафе - Депортіво - 0:0.

Альмерія - Майорка - 1:1.

Голи: Мане, 33 - Гюїса, 78

Леванте - Атлетік - 1:2.

Голи: Рігано, 78 - Адуріс, 9, 73

Черговий провал ПСЖ В неділю у французькій Лізі 1 завершився 9-й тур. Діючий чемпіон Франції «Ліон» після серії вдалих матчів не зміг порадувати вболівальників перемогою в домашньому матчі з «Ліллем» (більш того, господарям довелося відіграватися). Столичний ПСЖ знову програв, за всіма показниками поступившись вдома «Бордо». Ще одна гостьова перемога на рахунку «Сошо», який обіграв «Ренн».

Чемпіонат Франції. Ліга 1 9-й тур Ліон - Лілль - 1:1.

Голи: Гову, 59 - Бастос, 17

ПСЖ - Бордо - 0:2 (0:1).

Голи: Міку, 10. Бейон, 47

Ренн - Сошо - 0:2 (0:1).

Голи: Дальма, 37. Ізабе, 58

«Баварія» повернулася на вершину

У німецькій бундеслізі завершився 6-й тур. «Баварія» на виїзді легко обіграла «Карлсруе» і повернулася на перше місце турнірної таблиці.

Лука Тоні відкрив рахунок в матчі вже на 5-ій хвилині гри, уміло перекинувши м`яч через Маркуса Міллера, після передачі Марка ван Боммеля. Лише 15-ть хвилин по тому Мирослав Клозе подвоїв рахунок в матчі, добивши м`яч в сітку воріт після дальнього пострілу Алтинтопа. На самому початку другого тайму ще один новачок «Баварії» Хаміт Алтинтоп відзначився сам, довівши рахунок до розгрому. Господарі поля зуміли відквитати один м`яч (Масиміліан Порселло вразив ворота Олівера Кана), але останнє слово все-таки залишилося за мюнхенцями - крапку в грі поставив Зе Роберто.

У іншому матчі дня леверкузенський «Байєр» добився легкої перемоги над «Ганновером».

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга 6-й тур Карлсруе - Баварія - 1:4 (0:2).

Голи: Порселло, 52 - Тоні, 5. Клозе, 20. Алтінтоп, 49. Зе Роберто, 75

Ганновер - Байєр - 0:3 (0:0).

Голи: Кісслінг, 50. Відал, 68. Гекас, 74, з пенальті.

"Локомотив" забив чотири голи "Спартакові" Чотирма матчами завершився в неділю 24-й тур російської прем`єр-ліги. Одноосібним лідером першості став "Зеніт".

"Локомотив" - "Спартак" (Москва) - 4:3

Голи: Одемвінгіе, 30, 68. Сичов, 42. Асатіані, 90 - Павлюченко, 11, з пенальті, 20, 76.

"Крылья Советов" - "Томь" - 1:1

Голи: Муджірі, 63, з пенальті - Мазнов, 9.

ЦСКА - "Амкар" - 1:0

Гол: Жо, 60.

"Рубін" - "Зеніт" - 1:4.

Голи: Петрович, 82 - Погребняк, 17, 56. Зирянов, 22. Денісов, 72.

Дебют Гранта завершився невдачею

В англійській Прем`єр-лізі завершився 7-й тур. У центральному матчі всього ігрового вік-енду, який пройшов в Манчестері, місцевий «Юнайтед» здобув упевнену перемогу над лондонськими «аристократами», які вперше вийшли на гру під керівництвом Аврама Гранта.

Долю матчу вирішив Джон Обі Мікел, який, заробивши червону картку (на 32-ій хвилині матчу він пішов прямою ногою на Патріса Евра і був негайно видворений з поля), підвів партнерів і полегшив МЮ завдання. Підопічні сера Алекса Фергюсона спершу «повозили» суперника, а на третій компенсованій хвилині першого тайму навіс Райана Гіггза на гол перетворив невисокий Карлос Тевес, що замкнув ближню штангу. У другому таймі сині створили кілька небезпечних моментів біля воріт Едвіна Ван дер Сара, але всі вони закінчилися неточними ударами. Луї Саа на 89-ій хвилині заробив і реалізував 11-метровий (на французькому форвардові сфолив Таль Бен Хаїм), а за хвилину до фінального свистка втратив можливість оформити дубль, не реалізувавши вихід один на один.

Таким чином, МЮ вперше в сезоні виграє з різницею в два (або більше) м`ячі і переміщається на другий рядок турнірної таблиці. Лондонський клуб, у свою чергу, вже третій матч не знає перемог (поразка від Астон Вілли і МЮ, а також нічия з Блекберном) і падає на 6-й рядок таблиці.

Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга 7-й тур Болтон - Тоттенхем - 1:1.

Голи: Кампо, 39 - Кін, 34

Блекберн - Портсмут - 0:1

Гол: Кану, 25

Астон Вілла - Евертон - 2:0

Голи: Кар’ю, 14. Агбонлахор, 60

Ньюкасл - Вест Хем - 3:1 (2:1).

Голи: Відука, 2, 41. Нзогбіа, 76 - Ештон, 32

МЮ - Челсі - 2:0 (1:0).

Голи: Тевес, 45. Саа, 89, з пенальті

За матеріалами Совспорт