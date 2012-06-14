Іноземних фанів цікавить не історія України, а пивні та горілчані тури

11:28, 14 червня 2012
Спорт
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  Незважаючи на багату культурну програму, яку ще до старту ЧЄ презентували харківські туроператори, іноземних уболівальників цікавить зовсім не історія міста та місцеві визначні пам'ятки.

Іноземців не цікавить історія України

 

Як розповіли в компанії «Дея Букинг», яка проводить програму «Харків. Літо. Футбол », найбільшою популярністю у іноземних фанатів користуються тури «Український пивний марафон» та «Історія української горілки», пише «Сегодня».

Перша включає в себе відвідування пивзаводу та кількох пивоварень. Щоб ознайомитися з історією української горілки фанатів везуть на лікеро-горілчаний завод під Харковом, а потім у село, де пропонують дегустуацію самогону.

Вартість однієї такої поїздки - 50 євро на людину. На алкогольних екскурсіях інтерес фанатів не закінчується. «Є такі, які просто оглядові екскурсії по Харкову замовляють, інші - стрибки з парашутом, деякі взагалі хочуть поїхати в Запоріжжя подивитися на ДніпроГЕС», - говорять в компанії.

Також фанатам пропонують пройти майстер-класи з народних художніх промислів, послухати національну музику, вивчити традиції та звичаї та покуштувати обід з української печі.

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