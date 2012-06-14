Іноземних фанів цікавить не історія України, а пивні та горілчані тури

Як розповіли в компанії «Дея Букинг», яка проводить програму «Харків. Літо. Футбол », найбільшою популярністю у іноземних фанатів користуються тури «Український пивний марафон» та «Історія української горілки», пише «Сегодня».

Перша включає в себе відвідування пивзаводу та кількох пивоварень. Щоб ознайомитися з історією української горілки фанатів везуть на лікеро-горілчаний завод під Харковом, а потім у село, де пропонують дегустуацію самогону.

Вартість однієї такої поїздки - 50 євро на людину. На алкогольних екскурсіях інтерес фанатів не закінчується. «Є такі, які просто оглядові екскурсії по Харкову замовляють, інші - стрибки з парашутом, деякі взагалі хочуть поїхати в Запоріжжя подивитися на ДніпроГЕС», - говорять в компанії.

Також фанатам пропонують пройти майстер-класи з народних художніх промислів, послухати національну музику, вивчити традиції та звичаї та покуштувати обід з української печі.