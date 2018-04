На матчі у Харкові європарламентарі закликали звільнити політв’язнів

Німецькі європарламентарі Ребека Хармс та Вернер Шульц, а також 50 інших активістів, які були присутні на вчорашньому матчі Німеччина-Голландія на стадіоні «Металіст» у Харкові, принесли з собою плакати з написами «Release all political prisoners» (Звільніть усіх політичних в’язнів) та «Fairplay in football and politics» (Чесна гра у футболі та політиці). Про це повідомляє Der Spiegel.

«Ми розглядаємо нашу плакатну кампанію як заклик до всіх демократів підтримати нас», - заявила Хармс агентству dapd.

За словами Шульца, зустріч із Юлією Тимошенко мала на меті привернути увагу європейської громадськості до проблеми, пише Тиждень.

«Ми не хочемо відводити погляд. Ми хочемо підтримати людей, які допомогли країні привести чемпіонат Європи в Україну, а зараз сидять у в’язниці, тоді як інші гріються у променях чемпіонату», - вказав Шульц.

«Президент Віктор Янукович запропонував брудні оборудки, за яких він би звільнив Тимошенко, якщо Україна отримає перспективу вступу в ЄС. Тимошенко таким чином зробили б заручником», - додав Шульц.

Учора, 13 червня, Хармс і Шульц мали відвідати Юлію Тимошенко в лікарні. Проте, через грозу їх рейс із Франкфурта було скасовано, і політики приїхали у Харків запізно.