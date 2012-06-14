РФС закликає російських вболівальників до стриманості

Про це УНІАН повідомили в прес-службі РФС.

«Російський футбольний союз жорстко виступає проти прояву насильства як на стадіонах, так і за їх межами. Ми просимо всіх російських уболівальників проявляти стриманість і слідувати правилам поведінки, прийнятим УЄФА», - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що РФС категорично проти будь-яких виправдань застосування насильства й використання піротехніки на стадіоні.

«У ці дні збірній Росії як ніколи потрібна дружня підтримка кращих у світі російських уболівальників, а не рахунки, які виставляють хулігани, що ставлять власні інтереси вище за інтереси збірної команди країни», - йдеться в заяві.

Повідомляється, що до РФС надійшло рішення контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА по дисциплінарній справі, яку було відкрито після першого матчу збірної Росії на Євро-2012 проти команди Чехії (4:1). Згідно з цим документом РФС має право підготувати й подати письмово апеляцію на рішення УЄФА, що буде зроблено у відведений для цієї процедури час.

Зі свого боку РФС заявляє, що докладе всіх зусиль для того, щоб збірна Росії не піддалася такому суворому покаранню.

При цьому звертається увага вболівальників, що стосовно РФС відкрито другу дисциплінарну справу щодо низки епізодів матчу у Варшаві зі збірною Польщі (1:1).

При затвердженні УЄФА грошових штрафів, РФС, у разі достовірного встановлення осіб порушників порядку на стадіонах у Вроцлаві та Варшаві, залишає за собою право підготувати до них позови про компенсацію завданих збитків.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА відкрив дві дисциплінарні справи стосовно РФС через поведінку фанів російської команди.

Зокрема, 13 червня контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА ухвалила рішення зняти з РФС шість очок у наступному відбірковому циклі чемпіонату Європи. Покарання носить умовний характер і охоплює термін із цього моменту й до закінчення стикових матчів кваліфікації Євро-2016.

Також РФС оштрафований на 120 тис. євро. Це рішення було ухвалено у відповідь на неналежну поведінку російських уболівальників у поєдинку проти чехів у Вроцлаві, коли вони використовували й кидали на поле піротехнічні пристрої, а також демонстрували образливі банери.

Крім того, у Вроцлаві російські вболівальники побилися зі стюардами, які обслуговували чемпіонат, і брали участь у бійках напередодні матчу Росія – Польща 12 червня у Варшаві.