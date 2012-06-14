Легенду Tour de France Армстронга звинувачують у вживанні допінгу

Як передає Радіо «Свобода»,повідомлення про це підтвердив сам Л.Армстронг, який назвав звинувачення повністю безпідставними. У заяві гонщика, який нещодавно завершив кар`єру, говориться, що його звинувачують у вживанні допінгу впродовж 16 років, проте жодних доказів цього так і не було представлено.

За даними газети Washington Post, агентство з боротьби із допінгом звинувачує Л.Армстронга і його колишніх колег, а також лікаря Міккеле Феррарі у вживанні заборонених препаратів впродовж більш як 10 років.

Офіційне висунення звинувачень означає, що Л.Армстронг на час розслідування буде позбавлений можливості брати участь у змаганнях з тріатлону. Цим спортом він зайнявся після того, як залишив велогонки.