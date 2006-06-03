Збірні України і Італії в товариському матчі з футболу зіграли внічию

Учора в швейцарській Лозанні збірні України і Італії з футболу зіграли товариський матч у рамках підготовки до Чемпіонату світу, який стартує в Німеччині вже наступного тижня.

Результат матчу - 0:0.

Італійці не знали поразок упродовж 18 матчів, проте в двох останніх матчах з Україною і Швейцарією, зіграли внічию.

Що ж до збірної України, то на неї ще чекають зустрічі із збірними Лівії (5 червня) і Люксембургу (8 червня), перш ніж зіграти першу гру на Чемпіонаті світу з командою Іспанії.