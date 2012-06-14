Журналісти Франції і України зіграють у футбол

Як повідомили УНІАН у прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді, гра між журналістами відбудеться на стадіоні «Олімпік».

Початок матчу 15 червня о 10.00, вхід вільний.

У прес-центрі нагадали, що 11 червня збірна французьких журналістів виграла з рахунком 6:1 у англійських колег.