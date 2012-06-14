Журналісти Франції і України зіграють у футбол
06:39, 14 червня 2012Спорт
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У Донецьку напередодні гри між збірними України і Франції відбудеться товариський футбольний матч між командами журналістів цих двох країн.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі приймаючого міста при Донецькій міськраді, гра між журналістами відбудеться на стадіоні «Олімпік».
Початок матчу 15 червня о 10.00, вхід вільний.
У прес-центрі нагадали, що 11 червня збірна французьких журналістів виграла з рахунком 6:1 у англійських колег.
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