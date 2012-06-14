У дні матчів транспорт у Києві працює до світанку

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Перевезення пасажирів забезпечувалось існуючими маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх потягів метро (роботу метро продовжено до 2.00).

Для забезпечення належних пасажирських перевезень на великих пасажироутворюючих пунктах міста організовано чергування лінійних працівників, які доповідали про стан пасажирських перевезень з метою прийняття відповідних оперативних рішень.

Крім того, на великих пасажироутворюючих пунктах на маршрутах центральної частини міста поблизу НСК «Олімпійський» та фан-зони за годину до завершення матчів було організовано накопичення резервного рухомого складу надвеликої місткості, що дозволило забезпечити перевезення пасажирів у період максимального напливу вболівальників після завершення матчів.

У комунальному підприємстві зауважили, що кількість перевезених пасажирів громадським наземним транспортом протягом доби збільшилась майже на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У дні проведення матчів спостерігається збільшення кількості перевезених пасажирів, при цьому повністю забезпечується провізна спроможність рухомого складу.

Загалом на час проведення Чемпіонату Європи 2012 року з футболу «Київпастранс» збільшив кількість рухомого складу громадського наземного транспорту великої та надвеликої місткості звичайного режиму руху на 20% в цілому в місті та на 30% – у центральній частині Києва.