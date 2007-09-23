Результати 10 туру: Шахтар громить Дніпро

У центральному матчі сьогоднішнього дня донецький Шахтар, якому по ходу матчу довелося відіграватися, у результаті розгромив дніпропетровське Дніпро – 4:1 (Рац 48, Брандао 53 пен., 76, Гладкий 72 – Воробей 20).

Харківський Металіст вдома переграв запорізький Металург з рахунком 2:1. Голи забили: Девіч 65, з пенальті; Бордіян 75 і за Металург - Челядинський 49.

Матч у Києві між Арсеналом і Чорноморцем виявився багатим на пенальті: Рахунок у матчі відкрили одесити (Коритько 28), на 70 хвилині канонірам вдалося зрівняти рахунок - пенальті реалізував Закарлюка. Проте Чорноморець вирвав перемогу, забивши вирішальний гол теж з пенальті – Коритько оформив дубль.

Чемпіонат України. 10 тур

Металіст – Металург З 2:1

Арсенал – Чорноморець 1:2

Шахтар – Дніпро 4:1

Шахтар йде у відрив - 28 очок, Дніпро залишилося з 22 очками, а динамівці відстають на 1 очко - 21.