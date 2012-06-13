Блохін сумнівається, кого виставити на матч у Донецьку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

О.Блохін відзначив, що є моменти у грі збірної, які треба покращувати.

За його словами, на чемпіонаті Європи в наступних іграх збірної України не нададуть стільки голевих моментів, скільки їх було у грі зі шведами. «Потрібно поліпшувати реалізацію», - відзначив О.Блохін.

Відповідаючи на запитання журналістів, головний тренер повідомив, що українська команда перебуватиме в Донецьку між двома іграми зі збірними Франції і Англії, які їй залишилося провести і які будуть зіграні у цьому місті. Також головний тренер збірної підкреслив, що в Донецьку на команду очікує спека близько 36 градусів. Тому, за його словами, доведеться дуже серйозно подумати над складом, тому що багато гравців дуже сильно виклалися у грі проти команди Швеції.

Також О.Блохін заявив, що в найближчій грі проти Франції збірна прагнутиме добути перемогу. «Якби не ставили задачу обіграти французів, то яку задачу потрібно ставити?», - здивувався тренер. Він додав, що у збірній України не бояться нікого з гравців команди Франції.