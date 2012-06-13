Євро-2012: Німеччина виграла у голландців

Завершився другий ігровий день в групі B.

Голландія- Німеччина1:2 (ванПерсі74 -Гомес24, 38)



Німецьказбірнавпевненовелавсюгру,давшисуперниковілише кількашансів, однимз якихголландціі скористалися.



Нагадаємотакож,що сьогоднівцій групів тяжкій боротьбі збірнаДаніїпрогралаПортугалії2:3.



Такимчином, угрупіBНімеччина впевненолідирує з6очками, ймовірно, вжевирішившисвійвихідуплей-офф, по 3- уДанії таПортугалії, а в Нідерландівнемаєочок.Утретій ігровийдень 17червня зустрінутьсяПортугалія -​​Нідерланди,Данія -Німеччина.



Завтра -другий ігровийденьвгрупіC: Італія(1) -Хорватія (3), Іспанія (1)- Ірландія(0).

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