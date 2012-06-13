Євро-2012: Німеччина виграла у голландців
23:26, 13 червня 2012Спорт
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Завершився другий ігровий день в групі B.
Герой матчу - Маріо Гомес
Голландія- Німеччина1:2 (ванПерсі74 -Гомес24, 38)
Німецьказбірнавпевненовелавсюгру,давшисуперниковілише кількашансів, однимз якихголландціі скористалися.
Нагадаємотакож,що сьогоднівцій групів тяжкій боротьбі збірнаДаніїпрогралаПортугалії2:3.
Такимчином, угрупіBНімеччина впевненолідирує з6очками, ймовірно, вжевирішившисвійвихідуплей-офф, по 3- уДанії таПортугалії, а в Нідерландівнемаєочок.Утретій ігровийдень 17червня зустрінутьсяПортугалія -Нідерланди,Данія -Німеччина.
Завтра -другий ігровийденьвгрупіC: Італія(1) -Хорватія (3), Іспанія (1)- Ірландія(0).
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