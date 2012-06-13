Вчорашніх «бойових» росіян Польща видворить до кінця тижня

Як передає кореспондент УНІАН, польська влада, крім судових вироків, планує також анулювати видані більше двом десяткам росіянам візи та внести їх у базу осіб, котрим буде заборонено в'їзд на територію держав Європейського Союзу.

"Ми хочемо, аби покарання було болючим", - сказав міністр внутрішніх справ Польщі Яцек Ціхоцький сьогодні на прес-конференції.

Прес-секретар польського Міністерства внутрішніх справ Мавгожата Возняк не уточнила УНІАН, на який термін буде заборонено в'їзд на територію ЄС порушникам, котрий раніше, як правило, становив від 3 до 5 років.

Я.Ціхоцький, котрого цитує прес-служба, назвав вчорашній день "найскладнішим" від початку цьогорічного чемпіонату Європи з футболу.

Водночас, на його переконання, польські правоохоронці "успішно здали екзамен".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні польські правоохоронці повідомили про затримання більше 180 осіб, котрі брали участь у безпорядках у центрі Варшави, серед яких найбільше виявилося польських та російських громадян: понад 150 та більше 20 осіб.

У сутичках поранення, котрі не загрожують життю, отримали близько 20 осіб. Серед них - 10 працівників поліції.