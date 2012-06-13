Євро-2012: Данія мало не створила сенсацію

У матчі збірних Данії та Португалії зафіксовано рахунок 2:3.

На 25 хвилині, після подачі кутового, Пепе головою відправив м'яч у ближній кут воріт данців.

На 36 хвилині Нані прострілив з правого флангу і Елдер Поштіга зробив рахунок 0:2.

На 41 хвилині, після м'якого закидання у штрафну Крон-Делі головою зробив передачу на дальню штангу і Нікласу Бендтнеру залишилося не промахнутися по порожніх воротах і зробити рахунок 1:2.

На 80 хвилині Данія зрівняла рахунок: 2:2. Головою знову забив Ніклас Бендтнер.

На 87 хвилині, після навісу з лівого флангу Сильвестр Варела з другої спроби відправив м'яч у ближній кут і вивів Португалію знову вперед 2:3.