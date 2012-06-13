Блохін заспокоїв: Шевченко у ДТП не постраждав
19:56, 13 червня 2012Спорт
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Головний тренер збірної України з футболу Олег Блохін підтверджує, що капітан збірної Андрій Шевченко не постраждав у ДТП 11 червня.
Олег Блохін провів прес-конференцію
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
О.Блохін розповів, що А.Шевченко сам підійшов до нього і розповів про ДТП.
За словами О.Блохіна, капітан збірної віз свою дружину в аеропорт і по дорозі вони потрапили в ДТП. «Він (А.Шевченко – УНІАН) не постраждав, все гаразд», - сказав О.Блохін.
Як повідомляв УНІАН, А.Шевченко 11 червня після перемоги в матчі над збірною Швеції з рахунком 2:1 потрапив у дорожньо-транспортну подію.
В автомобіль Porsche А.Шевченка врізався джип. Футболіст пригальмував, щоб пропустити пішохода.
У машині також була вагітна дружина А.Шевченка Крістен Пазік. Вони не постраждали.
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