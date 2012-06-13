Блохін заспокоїв: Шевченко у ДТП не постраждав

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

О.Блохін розповів, що А.Шевченко сам підійшов до нього і розповів про ДТП.

За словами О.Блохіна, капітан збірної віз свою дружину в аеропорт і по дорозі вони потрапили в ДТП. «Він (А.Шевченко – УНІАН) не постраждав, все гаразд», - сказав О.Блохін.

Як повідомляв УНІАН, А.Шевченко 11 червня після перемоги в матчі над збірною Швеції з рахунком 2:1 потрапив у дорожньо-транспортну подію.

В автомобіль Porsche А.Шевченка врізався джип. Футболіст пригальмував, щоб пропустити пішохода.

У машині також була вагітна дружина А.Шевченка Крістен Пазік. Вони не постраждали.