Міліція шукає того, хто «замінував» київську фан-зону

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, о 16.30 по лінії «102» надійшло повідомлення від аноніма про закладення вибухової речовини на Хрещатику у фан-зоні.

За даними міліції, на місці, яке було вказано невідомим, працюють вибухотехнічні та кінологічні служби, евакуація людей не проводилася.

В столичному главку зауважили, що в разі встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення, вона нестиме відповідальність відповідно до чинного законодавства.