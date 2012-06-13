ЗМІ: У фан-зоні на Хрещатику шукають вибухівку

Про це повідомили Тижню у прес-службі столичного МВС.

До офіційної фан-зони Євро-2012 у Києві приїхали правоохоронці із собаками.

Вони розділилися на чотири групи по дві людини та одній собаці в кожній.

У даний час вони ходять і оглядають урни. Від будь-яких коментарів вони відмовляються.

Їм також допомагають охоронці фан-зони.