ЗМІ: У фан-зоні на Хрещатику шукають вибухівку
19:05, 13 червня 2012Спорт
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Сьогодні о 16-30 невідомий зателефонував на 102 і повідомив про замінування офіційної фан-зони на Хрещатику.
Міліція розділилися на чотири групи, по дві людини та одній собаці в кожній
Про це повідомили Тижню у прес-службі столичного МВС.
До офіційної фан-зони Євро-2012 у Києві приїхали правоохоронці із собаками.
Вони розділилися на чотири групи по дві людини та одній собаці в кожній.
У даний час вони ходять і оглядають урни. Від будь-яких коментарів вони відмовляються.
Їм також допомагають охоронці фан-зони.
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