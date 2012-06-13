ЗМІ: У фан-зоні на Хрещатику шукають вибухівку

19:05, 13 червня 2012
Спорт
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Сьогодні о 16-30 невідомий зателефонував на 102 і повідомив про замінування офіційної фан-зони на Хрещатику.

міліція

Про це повідомили Тижню у прес-службі столичного МВС.

До офіційної фан-зони Євро-2012 у Києві приїхали правоохоронці із собаками.

Вони розділилися на чотири групи по дві людини та одній собаці в кожній.

У даний час вони ходять і оглядають урни. Від будь-яких коментарів вони відмовляються.

Їм також допомагають охоронці фан-зони.

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