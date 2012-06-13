Ходу голландців по Харкову покажуть он-лайн
17:51, 13 червня 2012Спорт
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У Харкові урочисту передматчеву ходу голландських уболівальників від фан-зони на площі Свободи до стадіону «Металіст» покажуть он-лайн.
Початок ходи запланований на 18.30
Як повідомили УНІАН у медіа-центрі «Харків 2012», хода он-лайн транслюватиметься на сайті Харківської міської ради у рамках спільного проекту міськради та медіа-проекту Robinzon.tv.
Початок ходи запланований на 18.30.
У ці хвилини на площі Свободи перебувають більше 20 тисяч осіб. Через сильну спеку присутніх у фан-зоні поливають водою.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 21.45 на стадіоні «Металіст» відбудеться матч Нідерланди – Німеччина.
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