Ходу голландців по Харкову покажуть он-лайн

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі «Харків 2012», хода он-лайн транслюватиметься на сайті Харківської міської ради у рамках спільного проекту міськради та медіа-проекту Robinzon.tv.

Початок ходи запланований на 18.30.

У ці хвилини на площі Свободи перебувають більше 20 тисяч осіб. Через сильну спеку присутніх у фан-зоні поливають водою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 21.45 на стадіоні «Металіст» відбудеться матч Нідерланди – Німеччина.