Тхір Фред засмутив німців і данців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Фред передбачив перемогу збірних Португалії та Нідерландів.

Перед Фредом поставили дві мисочки з їжею і прапорцями країн, що беруть участь у сьогоднішніх матчах. Спочатку тхір обирав між збірними Данії та Португалії і зупинився на португальській збірній. Потім він обирав між командами Нідерландів та Німеччини, і його вибір припав на голландців.