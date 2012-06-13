Тхір Фред засмутив німців і данців
17:12, 13 червня 2012Спорт
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У Харкові тхір-віщун Фред зробив передбачення щодо результатів матчів Данія - Португалія та Нідерланди - Німеччина, які пройдуть сьогодні у Львові та Харкові відповідно.
|Тхір-віщун Фред вибирає між двома мисками
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Фред передбачив перемогу збірних Португалії та Нідерландів.
Перед Фредом поставили дві мисочки з їжею і прапорцями країн, що беруть участь у сьогоднішніх матчах. Спочатку тхір обирав між збірними Данії та Португалії і зупинився на португальській збірній. Потім він обирав між командами Нідерландів та Німеччини, і його вибір припав на голландців.
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