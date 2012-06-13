У гості до Ярославського приїхав Абрамович

Як повідомили кореспонденту УНІАН поінформовані джерела, друг українського бізнесмена зупинився в 5-зірковому готелі Kharkiv Palace, де в ці дні облаштувалися також всі представники УЄФА, які прибули до Харкова на Євро-2012.

Вдень О.Ярославський і Р.Абрамович побували на стадіоні «Металіст», який у ці дні перетворився на арену грандіозного футбольного свята.

Не виключено, що О.Ярославський запросив свого російського колегу на сьогоднішній матч Євро-2012 між збірними Голландії та Німеччини.

Свій стартовий матч континентальної першості у групі В проти збірної Данії в Харкові голландці програли, тож гра обіцяє бути принциповою і видовищною, вважають місцеві оглядачі.

Відомо, що це не перший приїзд Р.Абрамовича до Харкова. На запрошення О.Ярославського, який останніми роками займався фінансуванням проектів Євро-2012 та спорудженням і реконструкцією спортивних об’єктів, аеропорту, власник «Челсі» відвідував стадіон «Металіст» під час ігор харківської команди в Лізі Європи.