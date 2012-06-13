Платіні буде у Львові на матчі Данія – Португалія

16:59, 13 червня 2012
Спорт
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 Президент УЄФА Мішель Платіні прилетить до Львова чартерним рейсом.  

Платіні

Сьогодні до Львова прибуде президент УЄФА Мішель Платіні. Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі «Львів 2012».

Попередньо планується, що М.Платіні прилетить чартерним рейсом до міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

У програмі перебування М.Платіні у Львові передбачено лише відвідання матчу Данія – Португалія.

Планується, що сьогодні президент УЄФА відбуде зі Львова.

 

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