Платіні буде у Львові на матчі Данія – Португалія

Сьогодні до Львова прибуде президент УЄФА Мішель Платіні. Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі «Львів 2012».

Попередньо планується, що М.Платіні прилетить чартерним рейсом до міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

У програмі перебування М.Платіні у Львові передбачено лише відвідання матчу Данія – Португалія.

Планується, що сьогодні президент УЄФА відбуде зі Львова.