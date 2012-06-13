Платіні буде у Львові на матчі Данія – Португалія
16:59, 13 червня 2012Спорт
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Президент УЄФА Мішель Платіні прилетить до Львова чартерним рейсом.
|Платіні буде у Львові лише впродовж матчу
Сьогодні до Львова прибуде президент УЄФА Мішель Платіні. Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі «Львів 2012».
Попередньо планується, що М.Платіні прилетить чартерним рейсом до міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.
У програмі перебування М.Платіні у Львові передбачено лише відвідання матчу Данія – Португалія.
Планується, що сьогодні президент УЄФА відбуде зі Львова.
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