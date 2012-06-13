«Доктор Хаус» прийде в фан-зону на Хрещатику дивитися футбол

Виступ Х`ю Лорі відбудеться 20 червня в Палаці "Україна", повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012». Актор відвідає столицю під час свого міні-туру, в який, крім України, увійдуть Білорусь і Росія. У Києві Хью разом зі своєю дружиною замешкають у Прем`єр Палаці в президентському номері.

Планувалося, що актора возитимуть на чорному «Кадилаку», проте він виявив бажання пересуватися містом на мотоциклі.

«Зараз шукаємо мотоцикл, щоб підійшов артисту, можливо, візьмемо в оренду Harley-Davidson», - розказали організатори концерту.

Що ж стосується вільного часу, то Х`ю хоче погуляти Києвом, а також, будучи затятим футбольним вболівальником, збирається повболівати за збірну Франції. До речі, його навіть не зупинив той факт, що місто перекрите через Євро-2012. Артист наполіг на тому, що піде на матч пішки.

Нагадаймо, що 20 червня у Києві відбудеться концерт Х`ю Лорі разом з групою Band From TV. Артисти виконають рок-кавери і пісні з сольного альбому Лорі «Let Them Talk».