Данський кронпринц пройшов «зелений коридор» у Львові разом із фанами

13:12, 13 червня 2012
Спорт
1371

Сьогодні до Львова на матч між Данією і Португалією прибув кронпринц Данії Фредерік.  

Кронпринц Данії Фредерік

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, принц прибув у Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького разом із данськими уболівальниками чартерним рейсом «Копенгаген – Львів». На борту літака «Аеробус» була 141 особа.

Митне оформлення кронпринц пройшов разом з уболівальниками, скориставшись смугою спрощеного контролю «зелений коридор».

За попередньою інформацією, сьогодні ж після матчу кронпринц Данії Фредерік відлітає до Копенгагена, інформує прес-служба митниці

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter