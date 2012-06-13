Данський кронпринц пройшов «зелений коридор» у Львові разом із фанами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, принц прибув у Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького разом із данськими уболівальниками чартерним рейсом «Копенгаген – Львів». На борту літака «Аеробус» була 141 особа.

Митне оформлення кронпринц пройшов разом з уболівальниками, скориставшись смугою спрощеного контролю «зелений коридор».

За попередньою інформацією, сьогодні ж після матчу кронпринц Данії Фредерік відлітає до Копенгагена, інформує прес-служба митниці