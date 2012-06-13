Данський кронпринц пройшов «зелений коридор» у Львові разом із фанами
13:12, 13 червня 2012Спорт
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Сьогодні до Львова на матч між Данією і Португалією прибув кронпринц Данії Фредерік.
|Кронпринц Данії Фредерік прилетів разом із фанами
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, принц прибув у Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького разом із данськими уболівальниками чартерним рейсом «Копенгаген – Львів». На борту літака «Аеробус» була 141 особа.
Митне оформлення кронпринц пройшов разом з уболівальниками, скориставшись смугою спрощеного контролю «зелений коридор».
За попередньою інформацією, сьогодні ж після матчу кронпринц Данії Фредерік відлітає до Копенгагена, інформує прес-служба митниці
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