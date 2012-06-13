У Львові сьогодні сяде 120 літаків з уболівальниками
12:20, 13 червня 2012Спорт
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За сьогоднішню добу Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького планує прийняти близько 120 літаків з уболівальниками.
|В аеропорту вже приземлився Аеробус з португальцями
Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі „Львів 2012”.
Наразі, як зазначається у повідомленні, в аеропорту «Львів» вже приземлився перший Аеробус з португальцями, яким прилетіло 400 фанів.
Як повідомляв УНІАН, після реконструкції аеродром Міжнародного аеропорту «Львів» одержав II категорію Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) і може приймати літаки у складних метеорологічних умовах та має усі можливості для прийому і вильоту пасажирських літаків класу «D», які здійснюють польоти середньої і великої дальності.
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