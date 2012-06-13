Букмекери: Шанси збірної України вийти з групи підвищилися

Якщо до першого туру впливова букмекерська контора William Hill давала нашій команді коефіцієнт 2,38 (ймовірність 40%), то після перемоги над шведами - 1,67 (56%). Тобто тепер швидше "так", ніж "ні", пише газета "Сегодня".

Хоча фаворитами як і раніше залишаються Франція та Англія. Котирування на них перед стартом були рівними, тепер шанси "триколорів" трохи виросли (з 63 до 65%), а британців дещо впали (з 63 до 62%). Хоч вони й зіграли внічию, але французи виглядали сильніше.

А ось шанси шведів на вихід із групи впали вдвічі - з 34 до 17%.