Букмекери: Шанси збірної України вийти з групи підвищилися
12:17, 13 червня 2012Спорт
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Букмекери вважають, що шанси збірної України вийти з групи підвищилися на 16%.
Шевченко збільшив шанси збірної України
Якщо до першого туру впливова букмекерська контора William Hill давала нашій команді коефіцієнт 2,38 (ймовірність 40%), то після перемоги над шведами - 1,67 (56%). Тобто тепер швидше "так", ніж "ні", пише газета "Сегодня".
Хоча фаворитами як і раніше залишаються Франція та Англія. Котирування на них перед стартом були рівними, тепер шанси "триколорів" трохи виросли (з 63 до 65%), а британців дещо впали (з 63 до 62%). Хоч вони й зіграли внічию, але французи виглядали сильніше.
А ось шанси шведів на вихід із групи впали вдвічі - з 34 до 17%.
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