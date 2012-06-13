Суркіс: Ми втратили російських фанів, але здобули спокій

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс заявляє, що завдяки тому, що збірна Росії проводить свої матчі у Польщі, Україна здобула спокій.

Про це він сказав напередодні ввечері в інтерв'ю російській газеті «Советский спорт».

«Можливо, якусь кількість російських уболівальників ми втратили. Та однак здобули спокій. Сподіватимемося, що наші команди зустрінуться на далекому етапі - у півфіналі або, бажано, у фіналі. Я бажаю цього і своїй збірній, що стартувала з перемоги, і російській команді, яка вражаюче розпочала турнір», - сказав Г.Суркіс.

«Мені шкода, що деякі російські уболівальники затьмарили свято, яке їм подарували гравці збірної. Вони влаштували побоїще зі стюардами, і зараз інцидент розглядають дисциплінарні органи УЕФА. А поліція шукає людей, хто ініціював бійку, по відео. Так чи можу я, як президент ФФУ, бажати, щоб те, що сталося у Польщі, перенеслося на територію України?», - сказав він.

«У принципі я хочу, щоб збірна Росії переїхала до України поближче до фіналу. Але ми уявляємо, що буде... Тому необхідна профілактична робота з уболівальниками двох країн - щоб не було моментів, які затьмарюють футбольне життя», - додав Г.Суркіс.