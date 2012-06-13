Гравці збірної Польщі задоволені нічиєю з Росією

Після нічиєї з лідером групи А - збірною Росії (1:1), яка стала можливою завдяки голу Якуба Блащиковського, в стані поляків панували оптимістичні настрої, пише UEFA.com. Зокрема, захисник Себастьян Беніш зауважив, що співгосподарі ЄВРО-2012 мають бути задоволені результатом, і що тепер на них чекатиме справжній фінал із чехами, яких їм потрібно перемагати в заключному турі групового раунду задля виходу у чвертьфінал змагання.

Себастьян Беніш, захисник збірної Польщі:

"Поєдинок мав сподобатися вболівальникам. Щодо нас, то ми повинні були показати все, на що здатні. У першому таймі пропустили гол на рівному місці. До цього суперник не створив жодного небезпечного моменту. У перерві ми вирішили, що не дивлячись на рахунок, будемо продовжувати боротися. Саме це і зробили, зумівши відігратися. Команда продемонструвала атакуючий футбол і навіть могла забити вдруге. Повинні бути задоволені нічиєю. Далі на нас чекає справжній фінал зі збірною Чехії".

Якуб Блащиковський, півзахисник збірної Польщі:

"Це був дуже складний поєдинок. Росіяни продемонстрували, що є достойним суперником. Тільки-но побачив свій гол у повторі. Я отримав прекрасний пас від партнера, змістився і поцілив у дальній кут. Голкіпер не мав шансів парирувати удар. Красивий гол вийшов.

Ситуація у групі стає цікавішою. Навіть росіяни не можуть почуватися спокійно. Проте все, що трапилося сьогодні вже історія. Ми сконцентровані на наступному протистоянні і зробимо все від нас залежне для досягнення поставленої мети.

Ми сповнені оптимізму. Із такою підтримкою, яка була сьогодні, вірю, що ми зможемо зробити історичний крок і вийти у чвертьфінал".

Рафал Муравський, півзахисник збірної Польщі:

"Дуже задоволений тим, як склався матч, який був досить динамічним. Обидві команди мали багато моментів, тож поєдинок повинен був сподобатися вболівальникам.

Росія - дуже сильна команда, і ми знали про це ще до їхнього матчу проти чехів. Однак, вважаю, ми зіграли добре в тактичному плані. Дивилися їхні попередні ігри, а сьогодні вони діяли так, як ми і очікували. Добре зробили свою справу.

Планували відійти назад і зробити ставку на контратаки. Це працювало, адже ми мали моменти в обох таймах. Тепер на перший план виходить гра з чехами. Хто знає, можливо це буде найважливіша зустріч за останні роки. Конче потрібно перемагати. Нам по силах це зробити, однак команда Чехії - також не подарунок".