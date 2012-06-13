UEFA може покарати збірну Росії за войовничий банер

Про це пише польський портал sport.pl, зазначаючи, що вчора під час гри російської збірної з Польщею російські уболівальники розмістили гігантський плакат, котрий, на думку активістів антирасистського руху, є "екстремістським символом".

На плакаті, котрий був розгорнути під час виконання російського гімну, зображений воїн зі щитом та мечем та підписаний англійською мовою: This is Russia (Це Росія).

"На малюнку представлено Димитрія Пожарського, лідера народного повстання, яке вигнало польсько-литовські війська з Росії на початку XVII століття", - пише видання.

Газета повідомила, що справу з приводу використання недозволеного правилами UEFA плакату ініціювала організація Football Against Racism in Europe (Футбол проти расизму у Європі).

"(Покарання) є досить правдоподібне, бо це не перший вибрик уболівальників Росії на Євро-2012. У п`ятницю на матчі з Чехією у Вроцлаві на трибунах з’явилися націоналістичні плакати, а під час матчу псевдоуболівальники кидали петарди. Пізніше кілька з них напало на стюардів", - пише польська газета.

Видання нагадало, що UEFA забороняє вносити на стадіони "політичні" плакати.