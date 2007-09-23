Бержерон сподівається побити Валуєва і випити пивця

Французький боксер Жан-Франсуа Бержерон планує відправитися прямо на знамените свято Октоберфест у Мюнхені, якщо 29 вересня йому вдасться перемогти екс-чемпіона світу у суперважкій вазі Миколу Валуєва.

Канадець, який жодного разу не програвав, всерйоз має намір зіпсувати повернення російського боксера на ринг після поразки і втрати чемпіонського титулу в бою проти Руслана Чагаєва. Бержерон упевнений в тому, що він зможе перемогти найвищого і найважчого екс-чемпіона світу, і у нього вже є деякий досвід зустрічей з високими супротивниками, повідомляє allboxing.ru.

"Одного разу я зустрічався з боксером семи футів зросту, Марселусом Брауном, проте він не був таким здоровим як Валуєв", - сказав канадець, який в майбутньому бою покладатиметься як на пересування, так і на силу свого удару, і має намір витягнути все можливе з шансу перемогти екс-чемпіона світу, і самому здобути право на титульний бій.

Newsru