У Варшаві затримали 136 учасників сутички уболівальників

Як повідомляє РІА «Новости», за словами прес-секретаря штаб-квартири польської поліції Маріуша Соколовського, у вівторок, у день гри збірних Польщі і РФ на Євро-2012, уболівальники російської команди провели у Варшаві ходу, санкціоновану місцевою владою. За оцінками правоохоронних органів, у ній взяли участь близько 2 тисяч росіян.

Під час проходу на стадіон хулігани намагалися напасти на уболівальників, у поліцію летіло каміння, металеві загороди і файєри. Правоохоронці розсіяли нападників, застосувавши водомет і палиці.

За словами М.Соколовського, серед затриманих є і росіяни. 11 чоловік дістали тілесні ушкодження. Раніше варшавська поліція повідомляла про 10 потерпілих, серед яких двоє росіян, німець і сім поляків.

М.Соколовський не підтвердив поширену раніше рядом польських ЗМІ інформацію про загибель постраждалого росіянина. "Медичні служби не підтверджують даних про те, що хтось загинув чи був тяжко поранений", - сказав він.

Не підтвердив цю інформацію і прес-секретар варшавської поліції Мачей Карчинський.

Зустріч збірних Росії і Польщі, що проходила у Варшаві, завершилася з рахунком 1:1. На 37-й хвилині рахунок відкрив Алан Дзагоєв, на 57-й Якуб Блащиковський забив гол-відповідь.