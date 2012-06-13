Зірка інтернету хлопчик Тимур виявився сином нардепа

Після матчу Україна-Швеція 6-річний Тимур став справжньою світовою знаменитістю. Відео, де він радіє забитому голу у ворота шведів, транслювали канали не тільки Європи, але і США, і за одну ніч він став зіркою інтернету.

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«Я хочу стати воротарем і бути схожим на Андрія Шевченка. Зараз я часто граю у футбол зі своїм водієм», - розповів Тимур газеті "Сегодня".

"На Олімпійському за нашу збірну вболівала вся сім`я. Наш тато був з чоловічою компанією, старша дочка сиділа зі своєю компанією, а ми з Тимурчиком окремо», - каже мама хлопчика Анжеліка.

Батько Тимура - нардеп. І саме тому він не хоче, щоб фігурувало його прізвище. «Розумієте, зараз це сприймається як радісний епізод, а якщо спливе моє прізвище, почнуть говорити, що я проплатив це відео, - сказав батько Тимура. - Хоча насправді Тимур потрапив в кадр випадково. Я давно обіцяв йому зводити на матч Євро-2012 - так він потрапив на трибуну. Мене порадувало, що він співав гімн, тримаючи руку на серці. А ще плакав, коли нам забили, і радів, коли забили ми. Це була щира реакція. От якщо Україна виграє Євро, тоді я погоджуся, щоб про Тимура зняли фільм. Але не зараз».