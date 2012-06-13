Плавець-марафонець здійснив заплив на підтримку російської опозиції

Як повідомляє громадсько-політична он-лайн газета «Меридиан-Севастополь», плавці стартували від причалу у Троїцькій бухті і фінішували біля причалу в Інкермані, пропливши за 2,5 години близько 4 кілометрів.

При цьому плавці тягнули за собою по черзі надувний човен з особистими речами і одягом, який було прив'язано мотузкою до поясу. На другій половині дистанції спортсменам заважав стрічний вітер, який відносив легкий надувний човен назад.

Як повідомив журналістом О.Софяник, разом зі своїм колегою він розуміє і підтримує точку зору російської опозиції щодо порушення громадянських прав у Російській Федерації, зокрема, після ухвалення так званого закону про мітинги.

«Саме тому ми вирішили висловити свою солідарність з борцями з путінським режимом і з усіма учасниками Маршу мільйонів. Нас обурюють обшуки у квартирах активістів громадянського руху Олексія Навального, Сергія Удальцова, Іллі Яшина і Ксенії Собчак, які пройшли учора. Громадянські ініціативи не задавити такими діями і справжніх борців цим не залякати», - заявив О.Софяник.

***

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Москві пройшов черговий мітинг опозиції «За вільну Росію. За Росію без Путіна».