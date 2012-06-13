Посилено охорону російських футболістів у Польщі
05:48, 13 червня 2012Спорт
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У Варшаві футбольний матч чемпіонату Європи між командами Польщі та Росії у вівторок був затьмарений зіткненнями між уболівальниками.
ЯкпередаєРадіоСвобода,передматчемросійськівболівальникипройшли відцентруВаршавидо Національногостадіону.Їмнамагалисяперешкоджатиагресивноналаштованіпольськіфанати.Поліціязастосувалаводометиі сльозогін.
Післяматчу, що закінчивсявнічию -1:1, білястадіонубулиновізіткнення.Заданими польськоїполіції, затриманопонад сто осіб, постраждали11.
Посилено охоронуготелюу Варшаві,деживутьфутболістизбірноїРосії.
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