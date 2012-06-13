Посилено охорону російських футболістів у Польщі

У Варшаві футбольний матч чемпіонату Європи між командами Польщі та Росії у вівторок був затьмарений зіткненнями між уболівальниками.

ЯкпередаєРадіоСвобода,передматчемросійськівболівальникипройшли відцентруВаршавидо Національногостадіону.Їмнамагалисяперешкоджатиагресивноналаштованіпольськіфанати.Поліціязастосувалаводометиі сльозогін.



Післяматчу, що закінчивсявнічию -1:1, білястадіонубулиновізіткнення.Заданими польськоїполіції, затриманопонад сто осіб, постраждали11.



Посилено охоронуготелюу Варшаві,деживутьфутболістизбірноїРосії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter