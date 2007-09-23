Огляд сьомого туру англійської Прем`єр-ліги

Черговий тур англійської Прем`єр-ліги під номером сім видався багатим на голи. Відразу в двох матчах було забито п`ять і більше м`ячів.

Першою з таких зустрічей стала гра "Арсенала" з "Дербі". Лідер чемпіонату приймав на своєму полі одну з найгірших команд ліги. Поки гра "Дербі" виглядає на тлі решти команд невпевненою.

"Арсенал" легко виграв з рахунком 5:0, хет-трик зробив Адебайор, який забив на 25-ій хвилині, 50-ій з пенальті і 79-ій. Перший гол в матчі записаний на рахунок Діабі, це трапилося на самому початку - на 10-ій хвилині. У проміжку між голами Адебайора відзначився Фабрегас, який забив на 70-ій хвилині. "Арсенал" упевнено очолює таблицю і поки демонструє найбільш упевнений футбол у лізі.

Другим матчем, багатим на голи, стала зустріч "Фулхема" з "Манчестер Сіті". У самому її початку Девіс вивів вперед "Фулхем", це трапилося на 13-ій хвилині. "Сіті" зусиллями Петрова зрівняв рахунок на 36-ій. Потім все повторилося: Буазза забив у господарів (48-а хвилина), Мпенза зрівняв у гостей (50-а). На 60-ій хвилині "городяни" вперше вийшли вперед, забив знову Петров. Проте втримати переможний рахунок не вийшло, на 75-ій хвилині Мерфі встановив підсумковий рахунок - 3:3.

Найнуднішою грою дня виявилася зустріч "Ліверпуля" з "Бірмінгемом". Команда Рафаеля Бенітеса продемонструвала непереконливий футбол. Господарі виглядали навіть гірше за "Бірмінгем", який основний час відсиджувався в обороні, а в решту часу небезпечно контратакував.

"Мідлсбро" і "Сандерленд" розіграли красиву нічию - 2:2. Вже на другій хвилині Лідбіттер вивів вперед команду Роя Кіна. До 15-ої хвилини рахунок став 1:1, забив Арка. Даунінг вивів "боро" вперед на 67-ій хвилині, і здавалося, що гостям вже не судилося врятуватися. Проте наполегливі хлопці Кіна примудрилися забити за хвилину до кінця основного часу. Відзначився Міллер, і "Сандерленд" забрав з небезпечного виїзду одне очко.

У матчі "Рідінга" з "Віганом" боротьба також йшла до останньої хвилини. "Рідінг" вийшов вперед зусиллями Кітсона на 29-ій хвилині, Бент зрівняв рахунок на 50-ій. Лише у самому кінці зустрічі Харпер встановив фінальний рахунок - перемога "Рідінга" 2:1.

Сьогодні свої матчі зіграють ще десять команд, зокрема в принциповому поєдинку зійдуться "Манчестер Юнайтед" і "Челсі". Для лондонців це буде перша гра без Жозе Моурінью.

Офіційний сайт ФК "Челсі"