За порядком на харківському стадіоні наглянуть німецькі поліціянти

Про це повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Делегацію з 12 німецьких поліцейських ознайомили з роботою Єдиного центру моніторингу оперативного штабу з питань Євро-2012 щодо забезпечення охорони громадського порядку.

Під час спільної наради було прийнято рішення, що в день матчу Голландія-Німеччина групи поліцейських Німеччини разом із перекладачами будуть спостерігати за німецькими уболівальниками у фан-зоні та в чаші стадіону «Металіст».

«Сподіваємось, що разом із колегами ми зробимо усе можливе, аби у нашому місті відбулось свято футболу без порушень громадського порядку», - зазначив начальник харківського міськуправління міліції Ігор Болюх.