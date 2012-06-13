Росіянин загубив у Варшаві 5 тисяч евро
Двоє молодих поляків повернули знайдений учора в центрі Варшави гаманець із майже 5-ма тисячами євро, котрий, як виявилося, загубив громадянин Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це на прес-конференції у Варшаві повідомив прес-секретар столичної поліції Мачєй Карчинський.
Він зазначив, що 18-річна дівчина та 22-річний хлопець знайшли гаманець з документами, банківськими картками та готівкою на лавці біля дитячого майданчика.
За словами М.Карчинського, молоді люди відразу віддали гаманець поліції, котра змогла повернути його власнику, який того ж дня звертався до правоохоронців у цій справі.
"Завдяки чесності молодих людей 36-річний чоловік отримав свою власність та не приховував несподіваної радості від такого розвитку ситуації", - відзначили в польській поліція.
Присутня на прес-конференції мер Варшави Ганна Гронкевитч-Вальтц додала, що вчора волонтери, котрі працюють у місті, знайшли загублений громадянином Німеччини квиток на матч Євро-2012, котрий теж повернули власнику.
"Вони через Facebook cконтактувалися з дружиною чоловіка і таким чином змогли передати квиток", - описала вона цю історію.
Учасники прес-конференції відзначили, що такі історії підтверджують позитивне ставлення поляків до іноземців, в тому числі до росіян, на фоні повідомлень про сутички між російськими та польськими уболівальниками.