Євро-2012: Польща і Росія обмінялися голами

Закінчилися сьогоднішні матчі в групі A.

Польща - Росія 1:1 (Блащиковський 58 - Дзагоєв 37). Російськазбірна незмоглаповторитиуспіх першогоматчу,коли повністюпридушиласуперника.Відкривширахунок,росіянийого невтрималиі незмоглидиктуватигру.



Нагадаємо також, що сьогоднівцій групізбірнаГреціїпрогралаЧехії1:2.



Такимчином, вгрупіАРосія збереглалідерство з4очками,3- уЧехії,2- уПольщі та1бал- уГреції.Тутвсевирішитьтретій ігровийдень 16червня іматчіГреція -Росія,Чехія- Польща.



Завтра -другий ігровийденьвгрупіB: Данія(3) -Португалія (0),Нідерланди (0)- Німеччина(3).

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