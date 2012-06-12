Азаров запрошує шведів на пиво
23:06, 12 червня 2012Спорт
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров запрошує до себе шведських футбольних вболівальників на пиво.
Шведи шукають Азарова, щоб вручити виграш
Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату уряду.
В кабміні зауважують, що М.Азаров зробив таке запрошення довідавшись, що президент шведського табору вболівальників Ола Сйостед розшукує його, щоб вручити виграш
«Чому б не зустрітися, якщо Ола завтра буде ще в Києві, домовимося де і як зустрітися. Може, вип’ємо пива. Точно обговоримо матч», - сказав М.Азаров.
Як відомо, вчора, під час відвідування фан-зони в Києві, М.Азаров заклався зі шведським вболівальником на пляшку пива на виграш збірної України. Виграла наша збірна, отже виграв і Микола Азаров. Сьогодні він також заявив, що не сумнівався у перемозі України.
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