Азаров запрошує шведів на пиво

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату уряду.

В кабміні зауважують, що М.Азаров зробив таке запрошення довідавшись, що президент шведського табору вболівальників Ола Сйостед розшукує його, щоб вручити виграш

«Чому б не зустрітися, якщо Ола завтра буде ще в Києві, домовимося де і як зустрітися. Може, вип’ємо пива. Точно обговоримо матч», - сказав М.Азаров.

Як відомо, вчора, під час відвідування фан-зони в Києві, М.Азаров заклався зі шведським вболівальником на пляшку пива на виграш збірної України. Виграла наша збірна, отже виграв і Микола Азаров. Сьогодні він також заявив, що не сумнівався у перемозі України.