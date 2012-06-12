У Варшаві поліція застосувала водомети, гумові кулі і сльозогінний газ

Польська поліція затримала 56 росіян та поляків, які брали участь в бійках та порушували громадських порядок під час маршу російських уболівальників на Національний стадіон у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських правоохоронців, у сьогоднішніх сутичках брали участь як російські, так і польські псевдоуболівальники.

"Реакція поліції була рішучою та не дозволила загостренню агресії", - відзначили в прес-служба поліції Варшави.

Правоохоронці повідомили, що затримали більшість із тих, хто брав участь у сутичках, додавши, що завдяки міському моніторингу планують ідентифікувати та затримати тих, кого не вдалося відразу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Варшаві сталися сутички між футбольними хуліганами з Росії та Польщі під час маршу російських уболівальників, в якому взяли участь кілька тисяч осіб.

Відбиваючи атаки нападників, які приховували обличчя та тікали при спробі їх затримати, польська поліція застосувала водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. В результаті зіткнень декілька осіб постраждали. Їм оперативно була надана медична допомога.