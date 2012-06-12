Серед поранених у результаті бійок у Варшаві є як росіяни, так і поляки

Кілька людей постраждали та кілька були заарештовані в результаті кількох сутичок між польськими та російськими футбольними хуліганами сьогодні у Варшаві під час маршу російських уболівальників на Національний стадіон, де увечері відбудеться матч збірних Польщі та Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, польські правоохоронці оперативно локалізовували та припиняли бійки між поляками та росіянами, котрі час від час виникали по ходу маршу, в якому взяло участь кілька тисяч уболівальників з Російської Федерації.

Польські хулігани, котрі рухалися групами по кілька десятків осіб та переважно були із закритими обличчями та одягнуті в чорні речі, кидали під ноги росіянам петарди та вигукували образливі слогани.

Вони також кілька разів намагалися напасти на людей, котрі йшли в колоні, але поліція практично одразу блокувала доступ до них.

У групі російських уболівальників теж було кілька людей із закритими обличчями, котрі також ініціювали бійки.

У колоні людей, більшість з яких мирно йшла з державними прапорами Росії та із шарфиками в національних кольорах, з’явився теж прапор СРСР.

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Правоохоронці, крім традиційних гумових палиць та щитів, мали при собі теж зброю з гумовими кулями. У кількох місцях знаходилися водометні машини, одна з яких була використана для того, аби припинити бійку біля Національного стадіону. Польська поліція в одному із випадків також використала сльозогінний газ, коли у натовп уболівальників та правоохоронців полетіли каміння та пляшки від пива.

Польські хулігани біля найбільшої у Польщі футбольної арени, де сьогодні відбудеться матч, підпалили російський прапор і намагалися також спалити на одному із стовпів облиті бензином шарфик та кепку у російських барвах із написом "Росія", але їм це не вдалося через вчасну реакцію поліцейських.

Серед поранених в результаті бійок є як росіяни, так і поляки.

Як повідомляв УНІАН, за даними варшавської мерії, близько 5 тис. російських футбольних уболівальників планували пройти маршем до Національного стадіону.