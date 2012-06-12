Євро-2012: чехи здолали греків

На Вроцлавському стадіоні завершився матч групи А між збірними Греції та Чехії. Рахунок 1:2.

Голи: Гекас 51 – Їрачек 3, Піларж 5

Чехи забили два швидких голи і змогли в підсумку відстояти перемогу. Нині в їхньому активі 3 очки, у греків - 0.

За годину у Варшаві відбудеться матч між збірними Польщі й Росії

Росіяни влаштували ходу вболівальників протягом якої відбулися сутички з польськими фанами. У випадку перемоги росіяни одноосібно очолять групу А.