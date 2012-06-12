Євро-2012: чехи здолали греків
20:50, 12 червня 2012Спорт
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На Чемпіонаті Європи-2012 знову в грі група А.
Чеські вболівальники святкують першу перемогу
На Вроцлавському стадіоні завершився матч групи А між збірними Греції та Чехії. Рахунок 1:2.
Голи: Гекас 51 – Їрачек 3, Піларж 5
Чехи забили два швидких голи і змогли в підсумку відстояти перемогу. Нині в їхньому активі 3 очки, у греків - 0.
За годину у Варшаві відбудеться матч між збірними Польщі й Росії
Росіяни влаштували ходу вболівальників протягом якої відбулися сутички з польськими фанами. У випадку перемоги росіяни одноосібно очолять групу А.
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