У Варшаві польські фани б'ються з росіянами - поліція застосувала водомети

Колона російських фанів, блокована на мосту через Віслу, прямує в обхід до стадіону, змінивши маршрут руху в зв'язку з тим, що поліції не вдається локалізувати сутички з уболівальниками збірної Польщі безпосередньо біля входу на Національний стадіон, повідомляє РІА «Новости».

Марш стартував у вівторок недалеко від музею Війська Польського в центрі Варшави і пройде до Національного стадіону, на якому відбудеться зустріч групи А між збірними Росії та Польщі. Хода була санкціонована владою Варшави. Протягом усього часу ходи росіян їх колону атакують польські фанати, що пересуваються мобільними групами по 5-10 осіб, відзначає агентство.