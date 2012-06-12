У Варшаві польські фани б'ються з росіянами - поліція застосувала водомети
20:27, 12 червня 2012Спорт
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Польська поліція застосувала водомети і відкривала попереджувальний вогонь у повітря на марші російських уболівальників у Варшаві.
У Варшаві - зіткнення фанів на марші росіян. Фото - з сайту Польського радіо
Колона російських фанів, блокована на мосту через Віслу, прямує в обхід до стадіону, змінивши маршрут руху в зв'язку з тим, що поліції не вдається локалізувати сутички з уболівальниками збірної Польщі безпосередньо біля входу на Національний стадіон, повідомляє РІА «Новости».
Марш стартував у вівторок недалеко від музею Війська Польського в центрі Варшави і пройде до Національного стадіону, на якому відбудеться зустріч групи А між збірними Росії та Польщі. Хода була санкціонована владою Варшави. Протягом усього часу ходи росіян їх колону атакують польські фанати, що пересуваються мобільними групами по 5-10 осіб, відзначає агентство.
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