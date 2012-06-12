Протягом тижня український кордон перетнули 1,85 мільйона осіб

Починаючи з 5 червня, український кордон перетнули 1,85 млн осіб і 405 тис. транспортних засобів, повідомляє Державна прикордонна служба.

За минулу добу через кордон пройшло майже 275 тис. осіб і 50 тис. транспортних засобів.

Сьогодні також прогнозується збільшення пасажиро-транспортного потоку. Очікується, що громадяни Швеції, Великої Британії та Франції виїдуть з України після виступів своїх збірних, а також прибудуть громадяни Данії, Португалії, Німеччини та Нідерландів, команди яких зіграють завтра. За попередньою інформацією, вони прибуватимуть не лише літаками й автомобілями, але і залізничним транспортом.