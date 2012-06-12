ЗМІ: Польських стюардів у Вроцлаві били колишні бійці російського спецназу

Польська поліція остаточно ідентифікувала шістьох із 12 уболівальників, які взяли участь у побитті стюардів на стадіоні у Вроцлаві, 9 червня, щонайменше один з яких виявився колишнім бійцем російського спецназу.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza у вівторок з посиланням на інформоване джерело.

"Служби вже знають прізвища, адреси проживання та професії шістьох російських хуліганів, які у п’ятницю у Вроцлаві побили стюардів після матчу між збірними Росії та Чехії", - повідомляє газета.

Представники поліції не підтвердили та не спростували УНІАН цієї інформації, відзначивши, що вони роблять все для того, аби якнайшвидше затримати зловмисників.

Польська газета зазначає, що хуліганів вдалося ідентифікувати завдяки відеозаписам з моніторингу на стадіоні, завдяки яким правоохоронці визначили місця, на яких вони сиділи.

Видання також відзначає, що причиною бійки стала непрофесійна поведінка працівників поліції, котрі в цивільному намагалися затримати одного із уболівальників, який під час матчу кинув на арену сигнальні вогні.

"Замість того аби одразу вивести його з об'єкту, вони починають з ним непотрібну дискусію. Це тривало кілька десятків хвилин. За цей час навколо починають збиратися зацікавлені справою російські уболівальники. Стає гаряче. Побачивши це і бажаючи допомогти поліцейським, до них підходять стюарди", - пише газета, зауваживши, що власне в цей момент починається бійка, відео якої поширеному в інтернеті.

За даними видання, екс-бійця російського спецназу, котрим виявився чоловік без футболки з татуюваннями, ідентифікували російські правоохоронці, котрі співпрацюють з польськими в цій справі.

"Він був настільки необережний, що дав себе кілька разів сфотографувати, та його фото появилося на кількох хуліганських порталах", - пише польська газета.

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Як повідомляв УНІАН, минулої суботи в інтернеті появилося відео, на якому видно, як кілька чоловік, в тому числі із символікою російської збірної, б’ють стюардів на Вроцлавському стадіоні. При цьому кілька з них продовжують бити лежачого чоловіка по голові, коли він лежить на землі.

Довідка УНІАН. Польське законодавство визначає покаранням за участь у бійці від 3 місяців до 8 років тюрми в залежності від того, наскільки серйозні травми отримав постраждалий. Вчора польський суд у Познані покарав двох хорватів за участь у бійці штрафом в майже 500 євро.

Глава «Російського футбольного союзу» російських уболівальників Олександр Шпригін, коментуючи інцидент у Вроцлаві, заявив, що росіяни побили стюардів за те, що ті «по хамськи» намагалися затримати одного із уболівальників, котрий насправді не кидав сигнальних вогнів на арену стадіону.