Збірна Україна завтра проведе відкрите тренування

17:45, 12 червня 2012
Спорт
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Завтра, 13 червня, напередодні від’їзду до Донецька національна збірна України проведе відкрите тренування на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Збірна України

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Федерацію футболу України, тренування зможуть відвідати вболівальники та представники засобів масової інформації. Вболівальники можуть придбати квитки в касах стадіону.

Розпочнеться тренування о 19.00. Перед цим, о 18.15, відбудеться прес-конференція головного тренера збірної Олега Блохіна.

15 червня у Донецьку збірна України гратиме зі збірною Франції.

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