Збірна Україна завтра проведе відкрите тренування
17:45, 12 червня 2012Спорт
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Завтра, 13 червня, напередодні від’їзду до Донецька національна збірна України проведе відкрите тренування на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.
Збірна України вилетить до Донецька
Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Федерацію футболу України, тренування зможуть відвідати вболівальники та представники засобів масової інформації. Вболівальники можуть придбати квитки в касах стадіону.
Розпочнеться тренування о 19.00. Перед цим, о 18.15, відбудеться прес-конференція головного тренера збірної Олега Блохіна.
15 червня у Донецьку збірна України гратиме зі збірною Франції.
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