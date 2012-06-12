Збірна Україна завтра проведе відкрите тренування

Завтра, 13 червня, напередодні від’їзду до Донецька національна збірна України проведе відкрите тренування на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Федерацію футболу України, тренування зможуть відвідати вболівальники та представники засобів масової інформації. Вболівальники можуть придбати квитки в касах стадіону. Розпочнеться тренування о 19.00. Перед цим, о 18.15, відбудеться прес-конференція головного тренера збірної Олега Блохіна. 15 червня у Донецьку збірна України гратиме зі збірною Франції.

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