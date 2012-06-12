УНА-УНСО нагородить хрестами польських футболістів, які розгромлять росіян

Про це Gazeta.uaповідомив один з лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур.

За словами націоналіста, на сьогодні "головним ворогом" як для України, так і для Польщі в міжнародній політиці є Росія.

"Це держава, яка намагається домінувати на пострадянському і східноєвропейському просторі. Вона буде робити все для того, щоб знищити і звести нанівець українську і польську державність ... Сьогодні ми згадуємо ті славні часи, коли гетьман Сагайдачний разом з поляками брав Москву і показав тоді, хто є хто насправді на цьому просторі ", - зазначив Мазур.

"У разі перемоги польської збірної я беру "пустельні хрести" і їду до Варшави нагороджувати гравців, які забили голи. Якщо польський воротар зробить диво і відіб`є пенальті, він також стане кавалером" пустельного хреста "УНСО", - уточнив Мазур.

Разом з тим націоналіст підкреслив, що, якщо поляки програють росіянам, то "унсовці" їх нагороджувати не будуть.

Видання зазначає, що назва "унсовського" ордена "Пустельний хрест" походить від згадки про часи, коли Ісус під час свого перебування в пустелі шукав шляхи до Бога.

Це вища нагорода організації "УНА-УНСО", якою з 1991 року нагороджені всього 24 людини. Зокрема, кавалерами цієї нагороди є патріарх УПЦ КП Філарет, останній президент УНР у вигнанні Микола Плав`юк, фронт-мен гурту "Кому вниз" Андрій Середа, командир "унсовського" підрозділу в Чечні Саша Бєлий, радянський політв`язень Степан Хмара, "унсовці" Ігор Мазур та Руслан Зайченко.

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, в 21:45 у Варшаві в рамках фінальної частини чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012" відбудеться матч між збірними Польщі та Росії.