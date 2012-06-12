Другу гру збірної України на Євро-2012 будуть судити голландці

Другу гру збірної України на Євро-2012, яку українська команда проведе проти Франції 15 червня у Донецьку, обслуговуватиме голландська бригада арбітрів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Головним арбітром матчу призначений Бйорн Кейперс. Його асистентами будуть Сандер ван Рукел та Ервін Зейнстра. Матч розпочнеться о 19.00 15 червня на донецькій “Донбас Арені”.

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