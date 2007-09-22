Результати 10-го туру чемпіонату України з футболу
У п`ятьох матчах забито 17 голів
Закінчилися сьогоднішні матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу.
Закарпаття - Кривбас 2:3 (Козоріз 25, Бундаш 65, пен. - Мотуз 77, Бюлюкбаши 36, пен., Сачко 45)
Зоря - ФК Харків 2:1 (Луценко 7, Конюшенко 17 - Березовчук 45)
Ворскла - Карпати 0:0
Таврія - Динамо (Київ) 1:4 (Гоменюк 47 - Мілевський 42, Рінкон 48, 60 пен.., Шацьких 65).
Вчора внічию зіграли Нафтовик і Металург (Д) - 2:2 (Дедечко 16, Птачик 57 - Мендоса 13, Косирін 39)
Завтра тур закінчиться матчами Шахтар - Дніпро, Металіст - Металург (З), Арсенал - Чорноморець.
А поки що команди розташувалися так:
1 Шахтар (Донецьк) 25 очок
2 Дніпро (Дніпропетровськ) 22
3 Динамо (Київ) 21
4 Металлург (Запоріжжя) 15
5 Металіст (Харків) 14
6 Таврія (Сімферополь) 14
7 Зоря (Луганськ) 13
8 ФК Харків 12
9 Карпати (Львів) 12
10 Ворскла (Полтава) 12
11 Чорноморець (Одеса) 11
12 Металлург (Донецьк) 11
13 Кривбас (Кривий Ріг) 10
14 Закарпаття (Ужгород) 9
15 Арсенал (Київ) 8
16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 2