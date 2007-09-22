Результати 10-го туру чемпіонату України з футболу

20:08, 22 вересня 2007
Спорт
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У п`ятьох матчах забито 17 голів

Закінчилися сьогоднішні матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу.

Закарпаття - Кривбас 2:3 (Козоріз 25, Бундаш 65, пен. - Мотуз 77, Бюлюкбаши 36, пен., Сачко 45)

Зоря - ФК Харків 2:1 (Луценко 7, Конюшенко 17 - Березовчук 45)

Ворскла - Карпати 0:0

Таврія - Динамо (Київ) 1:4 (Гоменюк 47 - Мілевський 42, Рінкон 48, 60 пен.., Шацьких 65).

Вчора внічию зіграли Нафтовик і Металург (Д) - 2:2 (Дедечко 16, Птачик 57 - Мендоса 13, Косирін 39)

Завтра тур закінчиться матчами Шахтар - Дніпро, Металіст - Металург (З), Арсенал - Чорноморець.

А поки що команди розташувалися так:

1 Шахтар (Донецьк) 25 очок

2 Дніпро (Дніпропетровськ) 22

3 Динамо (Київ) 21

4 Металлург (Запоріжжя) 15

5 Металіст (Харків) 14

6 Таврія (Сімферополь) 14

7 Зоря (Луганськ) 13

8 ФК Харків 12

9 Карпати (Львів) 12

10 Ворскла (Полтава) 12

11 Чорноморець (Одеса) 11

12 Металлург (Донецьк) 11

13 Кривбас (Кривий Ріг) 10

14 Закарпаття (Ужгород) 9

15 Арсенал (Київ) 8

16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 2

 

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