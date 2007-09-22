Результати 10-го туру чемпіонату України з футболу

У п`ятьох матчах забито 17 голів

Закінчилися сьогоднішні матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу. Закарпаття - Кривбас 2:3 (Козоріз 25, Бундаш 65, пен. - Мотуз 77, Бюлюкбаши 36, пен., Сачко 45) Зоря - ФК Харків 2:1 (Луценко 7, Конюшенко 17 - Березовчук 45) Ворскла - Карпати 0:0 Таврія - Динамо (Київ) 1:4 (Гоменюк 47 - Мілевський 42, Рінкон 48, 60 пен.., Шацьких 65). Вчора внічию зіграли Нафтовик і Металург (Д) - 2:2 (Дедечко 16, Птачик 57 - Мендоса 13, Косирін 39) Завтра тур закінчиться матчами Шахтар - Дніпро, Металіст - Металург (З), Арсенал - Чорноморець. А поки що команди розташувалися так: 1 Шахтар (Донецьк) 25 очок 2 Дніпро (Дніпропетровськ) 22 3 Динамо (Київ) 21 4 Металлург (Запоріжжя) 15 5 Металіст (Харків) 14 6 Таврія (Сімферополь) 14 7 Зоря (Луганськ) 13 8 ФК Харків 12 9 Карпати (Львів) 12 10 Ворскла (Полтава) 12 11 Чорноморець (Одеса) 11 12 Металлург (Донецьк) 11 13 Кривбас (Кривий Ріг) 10 14 Закарпаття (Ужгород) 9 15 Арсенал (Київ) 8 16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 2

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